Яндекс Маркет начал доставлять коммерческие грузы беспилотными грузовиками

Опубликовано 17 октября 2024, 20:411 мин.
Яндекс Маркет начал доставлять коммерческие грузы беспилотными грузовикамиПервый рейс прошел из Москвы в Тулу по трассе М-4
Яндекс Маркет совершил первую доставку товаров с помощью автономного грузовика, который проехал по маршруту Москва—Тула. Этот рейс стал началом нового проекта, в котором маркетплейс планирует использовать беспилотные грузовики для регулярных перевозок. На первом этапе они будут ездить днём, а в будущем — также и ночью.
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Главная цель проекта — сбор данных для создания полностью автономной системы, где водитель в кабине станет не нужен. Нейросети, отвечающие за управление, будут обучаться на основе данных, полученных во время этих рейсов.
Грузовик создан на базе китайской платформы Shacman X6000 с использованием технологий автономного транспорта Яндекса. Он оснащён сенсорами, радарами, лидарами и камерами, которые позволяют ему определять своё местоположение с точностью до нескольких сантиметров. Вся информация обрабатывается в реальном времени, обеспечивая безопасность движения.