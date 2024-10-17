Яндекс Маркет начал доставлять коммерческие грузы беспилотными грузовиками

Главная цель проекта — сбор данных для создания полностью автономной системы, где водитель в кабине станет не нужен. Нейросети, отвечающие за управление, будут обучаться на основе данных, полученных во время этих рейсов.

Грузовик создан на базе китайской платформы Shacman X6000 с использованием технологий автономного транспорта Яндекса. Он оснащён сенсорами, радарами, лидарами и камерами, которые позволяют ему определять своё местоположение с точностью до нескольких сантиметров. Вся информация обрабатывается в реальном времени, обеспечивая безопасность движения.