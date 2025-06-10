Яндекс Маркет запустил страхование техники с заменой на новую

Страховка покрывает типичные случаи повреждений: падения, трещины экрана, попадание воды. При наступлении страхового случая устройство заменят на аналогичное по характеристикам. Оформить полис можно при покупке товара или позже в карточке товара. Страховка начинает действовать с момента получения заказа и сохраняется даже при перепродаже устройства.

Для замены сломанного гаджета нужно в разделе «Страхование» нажать кнопку «Телефон сломался», заполнить заявление и дождаться обратной связи. Служба поддержки поможет с оформлением, а новое устройство доставят в среднем за сутки.

В планах Яндекс Маркета — расширение списка страхуемых товаров (до половины ассортимента), добавление разных вариантов покрытия и гибких способов оплаты. В частности, сервис планирует ввести страховку по подписке, чтобы пользователям не нужно было единоразово оплачивать полный срок действия полиса.