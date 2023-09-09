Яндекс.Музыка стала самым популярным музыкальным сервисом в России

По данным проекта Mediascope BrandPulse, во втором квартале этого года доля YouTube Music среди слушателей музыки в России составляла 37%. Хотя этот показатель снизился на 16 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по сравнению с первым кварталом он вырос на 4 процентных пункта. Доля Apple Music и «Звук» также снизилась - 12% и 11% соответственно, хотя по сравнению с первым кварталом доля Apple Music немного увеличилась.

Яндекс.Музыка сохранила за собой первое место с долей 73%, что на 2 процентных пункта больше, чем в том же квартале 2022 года. «Музыка ВКонтакте» также демонстрирует рост, увеличившись на 4 процентных пункта до 67%.