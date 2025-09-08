Яндекс Музыка запустила AI-сеты с нейросетевым сведением треков

Опубликовано 08 сентября 2025, 22:151 мин.
Яндекс Музыка запустила AI-сеты с нейросетевым сведением трековНовая функция создает персональные DJ-сеты для пользователей
Сервис Яндекс Музыка представил новую функцию «AI-сеты Моей волны», которая использует нейросетевые технологии для автоматического сведения треков. Система создает динамичные DJ-сеты с плавными переходами между композициями, подобранными согласно музыкальным предпочтениям пользователя.
Технология анализирует структуру треков, включая ритм, такты и вокал, чтобы гармонично сочетать фрагменты разных композиций. Нейросеть обеспечивает бесщовные переходы между песнями, создавая непрерывный музыкальный поток без резких изменений громкости или настроения.
Функция доступна в мобильном приложении сервиса и охватывает более 70 жанров электронной музыки. Пользователи могут выбирать сеты под конкретные активности — например, для вечеринок, тренировок или поездок. Подписчикам также доступно lossless-качество звучания.
В перспективе разработка появится в веб-версии сервиса, десктопном приложении и на умных колонках Яндекса.