«Яндекс» начал маркировать ИИ-рекламу

Опубликовано 04 июля 2024, 16:47
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«Яндекс» начал маркировать ИИ-рекламуИз-за роста использования нейросетевых изображений
Компания «Яндекс» начала маркировать рекламные материалы, созданные с использованием генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Это решение принято в связи с ростом популярности нейросетевых изображений среди рекламных партнеров сервиса «Директ».
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Директор бизнес-группы «Поиска» и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк подчеркнул, что введение маркировки направлено на информирование пользователей о том, что они видят рекламу с генеративным контентом.
С начала 2023 года предприниматели могут бесплатно добавлять в свои рекламные кампании изображения, созданные с помощью YandexART. По данным «Яндекса», уже в июне 2024 года более 11% активных рекламодателей в «Директе» использовали такие иллюстрации, что свидетельствует о растущей популярности и эффективности генеративного контента в цифровой рекламе.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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