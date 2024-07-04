«Яндекс» начал маркировать ИИ-рекламу

Директор бизнес-группы «Поиска» и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк подчеркнул, что введение маркировки направлено на информирование пользователей о том, что они видят рекламу с генеративным контентом.

С начала 2023 года предприниматели могут бесплатно добавлять в свои рекламные кампании изображения, созданные с помощью YandexART. По данным «Яндекса», уже в июне 2024 года более 11% активных рекламодателей в «Директе» использовали такие иллюстрации, что свидетельствует о растущей популярности и эффективности генеративного контента в цифровой рекламе.