Яндекс научился предупреждать о нежелательных вызовах в мессенджерах

Спамеры и мошенники всё чаще используют мессенджеры для беспокойства людей, что привело к росту числа жалоб на такие вызовы. Эта новая функция предназначена для борьбы с такими нежелательными сообщениями и уже доступна на iOS и Android для приложений WhatsApp* и Viber.

Также в сообщение уточнется, что во время входящего звонка с незнакомого номера, определитель предупреждает пользователя о возможной природе вызова, будь то негативная (реклама, спам или мошенничество) или положительная (например, доставка, банк или медицинская организация).

Сервис работает с широкой базой номеров организаций, собранной из открытых источников и проверенных партнеров, а также учитывает отзывы пользователей для непрерывного совершенствования.

Пользователи могут оставить отзывы о вызовах, чтобы помочь пополнить базу данных нежелательных контактов и увеличить защиту от нежелательных вызовов.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена