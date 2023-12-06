Яндекс открыл бета-тест "более умной" версии "Алисы"

Она получит доступ ко всей информации в интернете и сможет использовать ее для формирования ответов благодаря передовым технологиям поиска.

Пользователи, принимающие участие в бета-тесте, смогут задавать "Алисе" различные вопросы в одном диалоге, учитывая текущий контекст. Например, она поможет найти сказки XIX века и прочитает выбранную историю, объяснит причины голубого неба или происхождение северного сияния, и многое другое, добавили в пресс-службе.

Также, в обновленной версии "Алисы" появятся новые игры и образовательные занятия для развития детей, а еще навык "Помощь близких" для быстрой связи с родными.