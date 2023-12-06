Яндекс открыл бета-тест "более умной" версии "Алисы"Теперь она будет поддерживать связный диалог
"Яндекс" объявил о запуске бета-тестирования обновленной версии голосового помощника "Алисы", основанной на нейросети YandexGPT 2. Новая "Алиса" обладает способностью поддерживать связанный диалог и отвечать на уточняющие вопросы, учитывая предыдущие обсуждения, подтвердили в пресс-службе компании, пишет ТАСС.
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Она получит доступ ко всей информации в интернете и сможет использовать ее для формирования ответов благодаря передовым технологиям поиска.
Пользователи, принимающие участие в бета-тесте, смогут задавать "Алисе" различные вопросы в одном диалоге, учитывая текущий контекст. Например, она поможет найти сказки XIX века и прочитает выбранную историю, объяснит причины голубого неба или происхождение северного сияния, и многое другое, добавили в пресс-службе.
Также, в обновленной версии "Алисы" появятся новые игры и образовательные занятия для развития детей, а еще навык "Помощь близких" для быстрой связи с родными.