"Яндекс пэй" представил офлайн-оплату покупок с использованием баллов "Плюса"

Офлайн-оплата с помощью «Яндекс пэй» открывает возможность быстрого и удобного разделения оплаты или получения дополнительного кешбэка через баллы «Яндекс Плюса». Для проведения оплаты необходимо просканировать QR-код в приложении «Яндекс пэй» или предъявить его на кассе магазина.

Сервис также обеспечивает безопасность данных банковских карт, используя международный стандарт PCI DSS 4.0, что позволяет пользователям комфортно и безопасно проводить покупки.

Для пользователей, уже имевших опыт использования сервисов «Яндекса», «Пэй» станет доступным сразу для оплаты в офлайн-магазинах, предоставляя безопасность в каждой транзакции.