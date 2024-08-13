Яндекс Погода добавила прогноз температуры воды для пляжного отдыха

Технология Метеум, используемая для прогнозирования, анализирует замеры от гидропостов и различные параметры погоды, чтобы предсказать температуру воды. Данные обновляются ежедневно, учитывая влияние температуры воздуха и почвы вокруг водоема.

Например, температура Черного моря в Сочи прогнозируется на уровне +29°C 12 и 13 августа, с последующим снижением до +27°C 17 и 18 августа. Во Владивостоке температура Японского моря составит +23°C до +22°C в период с 12 по 18 августа. Функция доступна в приложениях Яндекс с Алисой и на сайте Яндекс Погода.