Яндекс Погода добавила прогноз температуры воды для пляжного отдыха

Опубликовано 13 августа 2024, 21:55
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Яндекс Погода добавила прогноз температуры воды для пляжного отдыхаC использованием технологии Метеум
Яндекс Погода запустила новую функцию, которая позволяет пользователям получать прогноз температуры воды в морях, океанах и внутренних водоемах в радиусе 5 км от их текущего местоположения. Теперь можно смотреть прогноз на 10 дней вперед, что поможет лучше спланировать пляжный отдых и занятия водными видами спорта.
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Технология Метеум, используемая для прогнозирования, анализирует замеры от гидропостов и различные параметры погоды, чтобы предсказать температуру воды. Данные обновляются ежедневно, учитывая влияние температуры воздуха и почвы вокруг водоема.
Например, температура Черного моря в Сочи прогнозируется на уровне +29°C 12 и 13 августа, с последующим снижением до +27°C 17 и 18 августа. Во Владивостоке температура Японского моря составит +23°C до +22°C в период с 12 по 18 августа. Функция доступна в приложениях Яндекс с Алисой и на сайте Яндекс Погода.