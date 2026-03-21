«Яндекс Погода» запустила ИИ-чат с персональными советами

Опубликовано 21 марта 2026, 22:571 мин.
«Яндекс Погода» запустила ИИ-чат с персональными советамиНейросеть подскажет, как одеться на прогулку
В «Яндекс Погоде» появился чат с искусственным интеллектом (ИИ) на базе Alice AI. Сервис дает персональные рекомендации: например, подсказывает, как одеться на длительную прогулку, когда начинать велосипедный сезон или стоит ли менять шины. Чат доступен в приложении и на сайте.
Нейросеть анализирует более 100 параметров, включая влажность и скорость ветра, и учитывает геолокацию пользователя. Она сама выбирает, какой источник данных использовать: долгосрочный прогноз, климатическую статистику или ближайший прогноз. Также ИИ может дополнить ответ картой осадков.
Во время тестирования пользователи чаще всего спрашивали прогноз на день или неделю, а также задавали бытовые вопросы, например «Можно ли лепить снеговика?». Нейросеть подключена к архиву сервиса за последние 86 лет и получает данные в реальном времени через протокол контекста модели.