«Яндекс Погода» запустила ИИ-чат с персональными советами

Нейросеть анализирует более 100 параметров, включая влажность и скорость ветра, и учитывает геолокацию пользователя. Она сама выбирает, какой источник данных использовать: долгосрочный прогноз, климатическую статистику или ближайший прогноз. Также ИИ может дополнить ответ картой осадков.

Во время тестирования пользователи чаще всего спрашивали прогноз на день или неделю, а также задавали бытовые вопросы, например «Можно ли лепить снеговика?». Нейросеть подключена к архиву сервиса за последние 86 лет и получает данные в реальном времени через протокол контекста модели.