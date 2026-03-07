«Яндекс» поможет выбрать места для зарядок электромобилей с помощью ИИ

Для выбора мест установки станций Яндекс применяет геоаналитику и ML-модель. Искусственный интеллект анализирует обезличенные данные о городах, движении транспорта и привычках пользователей. Система прогнозирует спрос и помогает размещать станции в зонах с наибольшей потребностью, что повышает финансовую эффективность инфраструктуры.

Нововведение позволит интегрировать зарядные станции в сервисы Яндекса, включая Яндекс Карты, Яндекс Заправки и Яндекс Про, чтобы водители могли быстро находить и оплачивать зарядку.