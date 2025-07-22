Яндекс представил ИИ-ассистента для работы с данными

Нейроаналитик будет встроен в BI-платформу Yandex DataLens в виде чат-интерфейса. Пользователи смогут изменять графики, корректировать формулы и получать аналитические выводы, просто описывая запросы обычным языком. По оценкам разработчиков, это сократит время подготовки отчётов и проверки гипотез на треть.

Сервис предназначен не только для аналитиков. Маркетологи смогут быстрее тестировать рекламные гипотезы, менеджеры по продукту — оперативно оценивать динамику продаж, а ИБ-специалисты — анализировать риски безопасности.

Внутри Яндекса инструмент уже протестировали более 4 тысяч сотрудников. Например, команда Яндекс Еды использует его для анализа воронки регистраций курьеров, а специалисты Yandex Cloud — для подготовки исследовательских отчётов.

Нейроаналитик работает на базе платформы Yandex Cloud AI Studio, которая предоставляет доступ к генеративным нейросетям и другим ИИ-технологиям. Решение будет доступно как в облаке, так и для локального развёртывания в корпоративных сетях.