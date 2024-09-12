Яндекс представил ИИ-помощника для программистов

Опубликовано 12 сентября 2024, 15:501 мин.
Яндекс представил ИИ-помощника для программистовYandex Code Assistant ускорит написание и редактирование кода
Яндекс анонсировал запуск нового сервиса Yandex Code Assistant, основанного на нейросетях. Этот инструмент предназначен для помощи разработчикам в написании кода, предлагая наиболее вероятные продолжения фрагментов кода. Это упрощает процесс разработки и редактирования, а также ускоряет создание продуктов в компаниях.
© Ferra.ru
Сервис был протестирован тысячами разработчиков внутри Яндекса, из которых 60% стали его постоянными пользователями. Yandex Code Assistant доступен бесплатно в режиме тестирования на облачной платформе Yandex Cloud для ограниченного числа внешних разработчиков.
В 95% случаев продолжение кода генерируется за 400 миллисекунд, что обеспечивает комфортную скорость работы. Сервис поддерживает более 30 языков программирования, включая C++, Java, Python, и совместим с популярными редакторами кода. Также, использование Yandex Code Assistant не нагружает ресурсы локальных машин.
Источник:Яндекс
Автор:Ингела Воробьева