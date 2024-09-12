Яндекс представил ИИ-помощника для программистов

Сервис был протестирован тысячами разработчиков внутри Яндекса, из которых 60% стали его постоянными пользователями. Yandex Code Assistant доступен бесплатно в режиме тестирования на облачной платформе Yandex Cloud для ограниченного числа внешних разработчиков.

В 95% случаев продолжение кода генерируется за 400 миллисекунд, что обеспечивает комфортную скорость работы. Сервис поддерживает более 30 языков программирования, включая C++, Java, Python, и совместим с популярными редакторами кода. Также, использование Yandex Code Assistant не нагружает ресурсы локальных машин.