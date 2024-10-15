Яндекс представил недорогой 4K телевизор — ТВ Станцию Бейсик

Телевизор представлен в четырех диагоналях: 43, 50, 55 и 65 дюймов, а цена начинается от 34 990 рублей. Он поддерживает разрешение Ultra-HD (4K), яркость до 400 кд/м² и технологию HDR10, что обеспечивает качественное изображение. В конструкции используется подсветка KSF LED и индивидуальная калибровка баланса белого, что позволяет достичь высокого уровня цветопередачи.

В модели установлены два динамика мощностью от 20 до 30 Вт, обеспечивающие качественный звук. Владельцы ТВ Станции Бейсик могут управлять устройством с помощью голоса и осуществлять поиск контента с помощью Алисы, которая работает на YandexGPT и способна поддерживать контекст беседы.

С выходом новой модели на всех телевизорах с YaOS X появились новые функции, включая персонализацию по голосу и режим караоке. Пользователи могут также транслировать экран смартфона на телевизор и принимать звонки между устройствами с поддержкой Алисы.