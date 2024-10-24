В России
Опубликовано 24 октября 2024, 11:00
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Яндекс представил новое поколение генеративных нейросетей YandexGPT 4

Усовершенствованные модели для бизнеса и аналитики
Яндекс представил новое поколение генеративных нейросетей — YandexGPT 4. В линейку входят две модели: мощная Pro и облегченная Lite, которые значительно превосходят предыдущие версии по качеству ответов и возможностям обработки данных. Теперь нейросети способны рассуждать и обрабатывать запросы до 60 страниц текста.
Яндекс представил новое поколение генеративных нейросетей YandexGPT 4

© Яндекс

Модели уже доступны через API в Yandex Cloud, где часть функций находится в тестовом режиме. Новые нейросети применимы в различных сферах бизнеса: от анализа клиентских обращений до автоматизации процессов закупок. Версия Pro подходит для трудоемких задач, таких как анализ продаж, в то время как Lite демонстрирует высокую скорость обработки в более простых сценариях.

Качество ответов YandexGPT 4 Pro в среднем превышает показатели предыдущей модели на 70%, особенно в задачах, требующих анализа. Нейросети научились рассуждать, разбивая сложные вопросы на простые задачи, что значительно улучшает качество ответов и снижает вероятность ошибок.

Яндекс представил новое поколение генеративных нейросетей YandexGPT 4

© Яндекс

Кроме того, YandexGPT 4 способен генерировать команды для сторонних приложений. Например, при запросе о покупке авиабилета нейросеть сформулирует команду для соответствующего сервиса. Функция генерации команд станет доступна в Yandex Cloud в ближайшем будущем, что расширит возможности разработчиков.

Яндекс представил новое поколение генеративных нейросетей YandexGPT 4

© Яндекс