Яндекс представил новое поколение генеративных нейросетей YandexGPT 4

Модели уже доступны через API в Yandex Cloud, где часть функций находится в тестовом режиме. Новые нейросети применимы в различных сферах бизнеса: от анализа клиентских обращений до автоматизации процессов закупок. Версия Pro подходит для трудоемких задач, таких как анализ продаж, в то время как Lite демонстрирует высокую скорость обработки в более простых сценариях.

Качество ответов YandexGPT 4 Pro в среднем превышает показатели предыдущей модели на 70%, особенно в задачах, требующих анализа. Нейросети научились рассуждать, разбивая сложные вопросы на простые задачи, что значительно улучшает качество ответов и снижает вероятность ошибок.