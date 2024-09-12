Яндекс представил собственный сервис для для работы с интерактивными досками

Опубликовано 12 сентября 2024, 18:581 мин.
Яндекс представил собственный сервис для для работы с интерактивными доскамиУдобный инструмент для совместной работы в Яндекс 360
Яндекс представил новый сервис под названием Яндекс Концепт, предназначенный для эффективной совместной работы с интерактивными досками. Этот инструмент, интегрированный в платформу Яндекс 360, доступен всем пользователям абсолютно бесплатно.
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С помощью нового сервиса можно организовывать проекты, создавать и обсуждать прототипы, а также выполнять другие задачи в различных отраслях. Сервис включает в себя все необходимые инструменты: от текстового редактирования и создания диаграмм до работы с медиафайлами. В Концепт уже встроена библиотека шаблонов, что позволяет быстро начать работу.
Сервис поддерживает работу в любом браузере, включая мобильные устройства, и обеспечивает высокий уровень безопасности, соответствующий международным стандартам.