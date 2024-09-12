Яндекс представил собственный сервис для для работы с интерактивными досками

С помощью нового сервиса можно организовывать проекты, создавать и обсуждать прототипы, а также выполнять другие задачи в различных отраслях. Сервис включает в себя все необходимые инструменты: от текстового редактирования и создания диаграмм до работы с медиафайлами. В Концепт уже встроена библиотека шаблонов, что позволяет быстро начать работу.

Сервис поддерживает работу в любом браузере, включая мобильные устройства, и обеспечивает высокий уровень безопасности, соответствующий международным стандартам.