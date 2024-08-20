Яндекс представил Станцию Лайт 2 с эмоциональным интеллектом

Станция Лайт 2 стала первой колонкой с Алисой, использующей эмоциональный синтез, позволяющий виртуальному ассистенту адаптировать интонацию в зависимости от контекста беседы. Алиса может проявлять дружелюбие, удивление, сочувствие и другие эмоции как в разговорах, так и в взаимодействии с детьми, например, при чтении сказок.

Колонка оснащена динамиком мощностью 6 ватт, который обеспечивает более качественное звучание и выразительные басы. На LED-экране можно увидеть текущее время и погоду. Устройство доступно в фиолетовом, розовом и голубом цветах, а в будущем появятся новые оттенки. Компактный дизайн и возможность автоматического подключения к Wi-Fi делают её удобной для использования на даче и в поездках.

Стоимость Станции Лайт 2 составляет 5990 рублей. Колонка доступна на Яндекс Маркете, в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Ситилинке» и OZON.