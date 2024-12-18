«Яндекс Путешествия» запустили мобильную платформу для отельеров

Приложение было разработано с учетом потребностей малых и средних предпринимателей, а также владельцев недвижимости, которые часто пользуются мобильными браузерами для доступа к онлайн-платформам. Это объясняется статистикой, согласно которой более 80% пользователей заходят на платформу через мобильные устройства. Приложение позволяет удобно управлять бронированиями на ходу, что особенно важно для предпринимателей с небольшой командой.

Кроме того, в новом приложении есть возможность добавить новый объект, подключить инструменты продвижения и предложить скидки по программе лояльности для путешественников. Функционал будет постепенно расширяться в зависимости от потребностей пользователей.