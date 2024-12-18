«Яндекс Путешествия» запустили мобильную платформу для отельеров

Опубликовано 18 декабря 2024, 20:591 мин.
«Яндекс Путешествия» запустили мобильную платформу для отельеровМобильное приложение для бизнеса гостиниц и арендодателей
«Яндекс Путешествия» запустили мобильную версию онлайн-платформы для отельеров и арендодателей, получившую название «Я.Путешествия: Экстранет». На данный момент приложение доступно в бета-версии и включает самые востребованные функции для гостиничного бизнеса, такие как управление тарифами, бронированиями и платежными документами. Также пользователи получат мгновенные уведомления о новых бронированиях.
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Приложение было разработано с учетом потребностей малых и средних предпринимателей, а также владельцев недвижимости, которые часто пользуются мобильными браузерами для доступа к онлайн-платформам. Это объясняется статистикой, согласно которой более 80% пользователей заходят на платформу через мобильные устройства. Приложение позволяет удобно управлять бронированиями на ходу, что особенно важно для предпринимателей с небольшой командой.
Кроме того, в новом приложении есть возможность добавить новый объект, подключить инструменты продвижения и предложить скидки по программе лояльности для путешественников. Функционал будет постепенно расширяться в зависимости от потребностей пользователей.