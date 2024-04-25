«Яндекс» сделает из своего календаря полноценный планировщик задач

Эксперты полагают, что в календарь будут добавлены нейросетевые функции, подобные тем, которые уже использует сервис Mail.ru от VK. Это позволит приложению лучше понимать задачи пользователя и предлагать ему более удобные варианты планирования.

Отделяя календарь от почты и других сервисов, «Яндекс» создаст еще одну точку входа в свою экосистему. Также, внедряя нейросети в средства планирования, нужно обеспечивать защиту данных о личных встречах и расписаниях. «Яндекс» пока не раскрывает подробностей о своих планах на «Календарь+».