«Яндекс» сделает из своего календаря полноценный планировщик задач

Опубликовано 25 апреля 2024, 12:36
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«Яндекс» сделает из своего календаря полноценный планировщик задачС внедрением нейросетей
Как сообщает «Ъ», компания «Яндекс» ищет iOS- и Android-разработчиков для нового проекта «Календарь+». Приложение сначала будет создано как SDK, что позволит «Яндексу» легко интегрировать календарь в другие свои сервисы.
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Эксперты полагают, что в календарь будут добавлены нейросетевые функции, подобные тем, которые уже использует сервис Mail.ru от VK. Это позволит приложению лучше понимать задачи пользователя и предлагать ему более удобные варианты планирования.
Отделяя календарь от почты и других сервисов, «Яндекс» создаст еще одну точку входа в свою экосистему. Также, внедряя нейросети в средства планирования, нужно обеспечивать защиту данных о личных встречах и расписаниях. «Яндекс» пока не раскрывает подробностей о своих планах на «Календарь+».