«Яндекс» создал ИИ-хостес для бронирования столиков и услуг

Опубликовано 26 июля 2026, 16:411 мин.
«Яндекс» создал ИИ-хостес для бронирования столиков и услугВиртуальный агент отвечает на звонки клиентов
«Яндекс» разработал хостес на базе искусственного интеллекта (ИИ). Агент может принимать звонки, оформлять бронирования и записывать клиентов на услуги без участия сотрудников. Система уточняет детали запроса, проверяет свободные места или время и подтверждает запись. Если вариантов нет, она предлагает альтернативы или переводит разговор оператору.
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В основе решения используются языковая модель Alice AI LLM, а также технологии потокового распознавания и синтеза речи. Они позволяют агенту вести диалог с пользователями без заметных задержек.
Сейчас технология проходит тестирование в ресторанах-партнерах «Яндекс Еды». В 99% случаев ИИ успешно обрабатывал обращения. В компании сообщили, что у некоторых заведений число бронирований выросло на 23%, а дополнительный трафик достиг 22%.
В дальнейшем «Яндекс» планирует применять ИИ-хостес в салонах красоты, клиниках, автосервисах и других сферах с телефонной записью.
Источник:Яндекс
Автор:Ингела Воробьева
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