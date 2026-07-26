«Яндекс» создал ИИ-хостес для бронирования столиков и услуг

В основе решения используются языковая модель Alice AI LLM, а также технологии потокового распознавания и синтеза речи. Они позволяют агенту вести диалог с пользователями без заметных задержек.

Сейчас технология проходит тестирование в ресторанах-партнерах «Яндекс Еды». В 99% случаев ИИ успешно обрабатывал обращения. В компании сообщили, что у некоторых заведений число бронирований выросло на 23%, а дополнительный трафик достиг 22%.

В дальнейшем «Яндекс» планирует применять ИИ-хостес в салонах красоты, клиниках, автосервисах и других сферах с телефонной записью.