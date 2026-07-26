В России
Опубликовано 26 июля 2026, 16:41
1 мин.

«Яндекс» создал ИИ-хостес для бронирования столиков и услуг

Виртуальный агент отвечает на звонки клиентов
«Яндекс» разработал хостес на базе искусственного интеллекта (ИИ). Агент может принимать звонки, оформлять бронирования и записывать клиентов на услуги без участия сотрудников. Система уточняет детали запроса, проверяет свободные места или время и подтверждает запись. Если вариантов нет, она предлагает альтернативы или переводит разговор оператору.
«Яндекс» создал ИИ-хостес для бронирования столиков и услуг

© Ferra.ru

В основе решения используются языковая модель Alice AI LLM, а также технологии потокового распознавания и синтеза речи. Они позволяют агенту вести диалог с пользователями без заметных задержек.

Сейчас технология проходит тестирование в ресторанах-партнерах «Яндекс Еды». В 99% случаев ИИ успешно обрабатывал обращения. В компании сообщили, что у некоторых заведений число бронирований выросло на 23%, а дополнительный трафик достиг 22%.

В дальнейшем «Яндекс» планирует применять ИИ-хостес в салонах красоты, клиниках, автосервисах и других сферах с телефонной записью.

Источник:Яндекс
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#искусственный интеллект
,
#Яндекс
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. «Яндекс» создал ИИ-хостес для бронирования столиков и услуг