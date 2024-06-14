«Яндекс» создаст отдельный бренд для беспилотных автомобилей

Как сообщил ТАСС источник в компании, новое направление объединит разработку программного обеспечения и компонентов, а также создание беспилотных автомобилей и роботов.

Компания уже подала заявку на регистрацию товарного знака «Автономный транспорт» в Роспатент. Все работы по этому направлению будут вестись в Москве, с акцентом на внутренние разработки «Яндекса».

Ранее, «Яндекс» предоставил всем разработчикам и исследователям доступ к своей библиотеке YaFSDP, которая значительно ускоряет обучение больших языковых моделей. С её помощью обучение моделей может стать быстрее на четверть, а использование ресурсов графических процессоров может снизиться до 20%.