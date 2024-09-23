«Яндекс такси» и Минтранс РФ обучат чиновников транспортным технологиям

Опубликовано 23 сентября 2024, 19:291 мин.
«Яндекс такси» и Минтранс РФ обучат чиновников транспортным технологиямНовая программа включает семинары и региональные интенсивы
«Яндекс такси» и Минтранс РФ запустили совместную образовательную программу для губернаторов и чиновников, специализирующихся на транспорте. Первая сессия прошла в рамках форума «Цифровая транспортация», где обсуждались платформенная экономика и современные транспортные технологии.
© Ferra.ru
Программа состоит из трех блоков: семинары для федеральных чиновников, интенсивы для региональных властей и курсы в ведущих вузах. Основная цель — разработка практических решений для транспортной системы страны.
Антон Петраков, директор «Яндекс такси» по работе с госорганами, отметил важность обсуждения технологий для формирования новых правовых режимов в пассажирских перевозках.
Обучение будет проводиться топ-менеджерами «Яндекс такси» и приглашенными экспертами. Они объяснят, как использовать технологии искусственного интеллекта, алгоритмы ценообразования и методы машинного обучения для повышения качества и доступности транспортных услуг.