Проект направлен на поддержку некоммерческих организаций, помогающих детям с тяжелыми заболеваниями, особенностями развития или сложной жизненной ситуацией. В нем участвуют десять фондов, среди которых «Обнажённые сердца», «Фонд Хабенского», «Счастье слышать», «Дети Марии» и другие. Всего для оформления выбрали 26 рисунков, на которых будут указаны имена юных авторов.

Фонд «Помощь рядом» также организует бесплатные поездки на такси для детей и взрослых, которым трудно пользоваться общественным транспортом. В 2024 году в рамках программы было выполнено почти 136 тысяч таких поездок, а только за первый квартал 2025 года — более 44 тысяч.