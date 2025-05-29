Опубликовано 29 мая 2025, 15:041 мин.
Яндекс. Такси украсит машины детскими рисунками — благотворительная акцияБолее 2000 автомобилей «Детского» тарифа оформят уникальными картинами
Яндекс Такси вместе с благотворительным фондом «Помощь рядом» запускают новый проект, в рамках которого более двух тысяч автомобилей тарифа «Детский» украсят рисунки детей из благотворительных организаций. На бортах машин появятся яркие и добрые сюжеты — от космических кораблей до сказочных животных и пейзажей, которые создали ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других крупных городов России.
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Проект направлен на поддержку некоммерческих организаций, помогающих детям с тяжелыми заболеваниями, особенностями развития или сложной жизненной ситуацией. В нем участвуют десять фондов, среди которых «Обнажённые сердца», «Фонд Хабенского», «Счастье слышать», «Дети Марии» и другие. Всего для оформления выбрали 26 рисунков, на которых будут указаны имена юных авторов.
Фонд «Помощь рядом» также организует бесплатные поездки на такси для детей и взрослых, которым трудно пользоваться общественным транспортом. В 2024 году в рамках программы было выполнено почти 136 тысяч таких поездок, а только за первый квартал 2025 года — более 44 тысяч.