Яндекс Учебник поможет незрячим школьникам подготовиться к ЕГЭ по информатике

Платформа адаптировала все задания, включая таблицы и формулы, так, чтобы они были совместимы с популярными скринридерами — программами, которые озвучивают текст или выводят его в брайлевский шрифт. Все элементы интерфейса тренажера теперь корректно размечены, что позволяет незрячим пользователям использовать платформу без ограничений.

Кроме того, для учеников с нарушениями мелкой моторики или другими особенностями рук появилась возможность выполнять задания с помощью клавиатуры, что делает подготовку доступной для всех.

Особое внимание уделено и ИИ-помощнику платформы. Он помогает ученикам с решением задач, подсказывая правильные ответы, исправляя ошибки в коде и давая объяснения терминов. Также доступны видеоразборы, которые подготовили методисты Яндекс Учебника.

Как отметил Вадим Жуков, директор по региональному развитию Яндекс Учебника, одна из стратегических задач компании — сделать качественное образование доступным для всех детей. Адаптация платформы для незрячих учеников — важный шаг в этом направлении, и в будущем компания продолжит работать над улучшением инклюзивности контента.