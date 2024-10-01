Яндекс Учебник проверит компетентность российских учителей информатики

Программа диагностики включает три модуля: «Теоретические основы информатики», «Цифровая грамотность и информационные технологии» и «Алгоритмы и программирование». Учителя смогут пройти тест в удобное время до 8 ноября, что позволит каждому участнику адаптировать процесс к собственному темпу.

По словам Дмитрия Кононова, руководителя региональных проектов Яндекс Учебника, результаты диагностики будут доступны в индивидуальном профиле каждого педагога, где будут представлены персонализированные рекомендации для дальнейшего профессионального роста.

Также учителя, успешно прошедшие диагностику, смогут выбирать курсы повышения квалификации и претендовать на участие в очной стажировке в Яндексе в Москве в декабре 2024 года.