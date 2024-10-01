Яндекс Учебник проверит компетентность российских учителей информатики

Опубликовано 01 октября 2024, 09:301 мин.
Яндекс Учебник проверит компетентность российских учителей информатикиОн поможет выявить сильные стороны и точки роста
С 1 октября по 8 ноября 2024 года Яндекс Учебник проведет диагностику знаний для учителей информатики из всех регионов России. Цель проверки — определить сильные стороны педагогов и области, требующие дальнейшего развития. Диагностика разработана экспертами Яндекс Учебника с учетом требований Федеральной рабочей программы и прошла экспертизу Российской академии образования.
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Программа диагностики включает три модуля: «Теоретические основы информатики», «Цифровая грамотность и информационные технологии» и «Алгоритмы и программирование». Учителя смогут пройти тест в удобное время до 8 ноября, что позволит каждому участнику адаптировать процесс к собственному темпу.
По словам Дмитрия Кононова, руководителя региональных проектов Яндекс Учебника, результаты диагностики будут доступны в индивидуальном профиле каждого педагога, где будут представлены персонализированные рекомендации для дальнейшего профессионального роста.
Также учителя, успешно прошедшие диагностику, смогут выбирать курсы повышения квалификации и претендовать на участие в очной стажировке в Яндексе в Москве в декабре 2024 года.
Источник:Яндекс Учебник
Автор:Ингела Воробьева
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