Яндекс улучшил точность прогноза погоды в городских кварталах

Опубликовано 22 августа 2024, 21:57
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Яндекс улучшил точность прогноза погоды в городских кварталахС помощью новой технологии
Яндекс Погода интегрировала новую технологию OmniCast, которая обрабатывает данные как профессиональных, так и любительских метеостанций. Благодаря этому, сервис стал получать данные о температуре в 36 раз чаще и теперь предоставляет более точный прогноз для каждого городского квартала.
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OmniCast, часть технологии Метеум, использует данные от глобальных прогнозов, радаров, спутников и наземных метеостанций. Любительские метеостанции, передающие данные каждые пять минут, значительно увеличивают частоту обновлений прогноза.
Используя нейросети, OmniCast учитывает температурные колебания и особенности микрорайонов, обеспечивая прогноз для участков размером 500 на 500 метров. Это особенно важно для крупных городов с различными микроклиматами. Теперь разницу температур можно увидеть на карте Яндекс Погоды. Пользователи также могут подключить свои метеостанции через API для получения более точного прогноза.