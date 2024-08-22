Яндекс улучшил точность прогноза погоды в городских кварталах

OmniCast, часть технологии Метеум, использует данные от глобальных прогнозов, радаров, спутников и наземных метеостанций. Любительские метеостанции, передающие данные каждые пять минут, значительно увеличивают частоту обновлений прогноза.

Используя нейросети, OmniCast учитывает температурные колебания и особенности микрорайонов, обеспечивая прогноз для участков размером 500 на 500 метров. Это особенно важно для крупных городов с различными микроклиматами. Теперь разницу температур можно увидеть на карте Яндекс Погоды. Пользователи также могут подключить свои метеостанции через API для получения более точного прогноза.