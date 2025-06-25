В России
Опубликовано 25 июня 2025, 20:17
1 мин.

Яндекс уточнил адреса жилых комплексов с функционалом «Умного здания с Алисой»

ЖК от Самолета и ГК ФСК
«Яндекс» расширяет программу внедрения голосового ассистента Алисы в инфраструктуру жилых комплексов. К проекту «Умное здание с Алисой» присоединились девелоперы «Самолет» и ГК ФСК. Новая система заработает в 18 домах, охватив около 5800 квартир в Москве и Подмосковье.
Яндекс уточнил адреса жилых комплексов с функционалом «Умного здания с Алисой»

© Яндекс

Среди объектов, где появится новая технология, — жилые комплексы «Новоданиловская 8» и «Спутник» от компании «Самолет», а также Sydney City от ГК ФСК. Ожидается, что полноценный запуск функционала состоится осенью 2025 года.

Жильцы этих домов смогут управлять домофонами, открывать двери и оформлять пропуска для гостей при помощи голосовых команд Алисе или через приложение «Дом с Алисой». Также предусмотрена автоматическая выдача разовых пропусков для такси, заказанных через «Яндекс Go». Когда машина подъедет к шлагбауму, доступ откроется автоматически. В будущем подобная функция появится и для курьерских доставок.

Все эти возможности реализованы через интеграцию системы Умного дома от «Яндекса» с платформами управления зданиями. Первое здание с таким функционалом заработало в Москве в жилом комплексе SLAVA от MR Group.