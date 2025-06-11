«Яндекс» внедрил умные камеры в супермаркеты

Опубликовано 11 июня 2025, 18:441 мин.
«Яндекс» внедрил умные камеры в супермаркетыТехнология изменит работу магазинов
Компания «Яндекс» начала тестировать систему умных камер в супермаркетах «Перекрёсток» в Москве. Камеры на базе компьютерного зрения не просто фиксируют происходящее, но и анализируют данные, создавая цифровую копию торгового зала.
© Ferra.ru
Технология автоматически отслеживает выкладку товаров, проверяет соответствие планограммам и даже распределяет задачи среди сотрудников с учётом их загруженности. Это позволяет оптимизировать ключевые процессы — от работы с поставщиками до контроля качества обслуживания.
Пилотный проект реализуется в рамках направления Яндекс Retail Tech, которое занимается разработкой технологических решений для ритейла. Полное внедрение системы в тестовых магазинах планируется завершить к середине 2025 года.
Ранее «Яндекс» запустил продажи умной IP-камеры для дома — новинка стоит 4990 рублей и предназначена для круглосуточного видеонаблюдения с голосовым управлением через Алису.