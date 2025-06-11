«Яндекс» внедрил умные камеры в супермаркеты

Технология автоматически отслеживает выкладку товаров, проверяет соответствие планограммам и даже распределяет задачи среди сотрудников с учётом их загруженности. Это позволяет оптимизировать ключевые процессы — от работы с поставщиками до контроля качества обслуживания.

Пилотный проект реализуется в рамках направления Яндекс Retail Tech, которое занимается разработкой технологических решений для ритейла. Полное внедрение системы в тестовых магазинах планируется завершить к середине 2025 года.

Ранее «Яндекс» запустил продажи умной IP-камеры для дома — новинка стоит 4990 рублей и предназначена для круглосуточного видеонаблюдения с голосовым управлением через Алису.