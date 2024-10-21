Яндекс внедрит нейросети в видеоконференции и виртуальный офис

Опубликовано 21 октября 2024, 19:511 мин.
Яндекс внедрит нейросети в видеоконференции и виртуальный офисОпция саммаризации появится в Телемосте в 2025 году
Яндекс 360 планирует расширить возможности нейросетей в своем виртуальном офисе. Одной из ключевых новинок станет саммаризация для сервиса видеоконференций Телемост, рассказал директор по продажам Яндекс 360 для бизнеса Роман Королев в интервью «Коммерсанту».
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Саммаризация позволит подводить итоги встреч на основе расшифровки речи участников. Компания намерена внедрить эту функцию в первой половине 2025 года, что сделает работу с видеоконференциями еще удобнее.
Однако Яндекс не ограничивается только выделением ключевых моментов. Следующий шаг — внедрение поиска информации по всей виртуальной рабочей среде, что поможет пользователям находить важные данные, даже если они были упомянуты вскользь.
Также в компании рассматривают возможность создания нейропомощника, который будет интегрирован в виртуальный офис, облегчая решение рабочих задач и предоставляя прогнозы.
Источник:Коммерсантъ
Автор:Ингела Воробьева
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