Яндекс внедрит нейросети в видеоконференции и виртуальный офис

Саммаризация позволит подводить итоги встреч на основе расшифровки речи участников. Компания намерена внедрить эту функцию в первой половине 2025 года, что сделает работу с видеоконференциями еще удобнее.

Однако Яндекс не ограничивается только выделением ключевых моментов. Следующий шаг — внедрение поиска информации по всей виртуальной рабочей среде, что поможет пользователям находить важные данные, даже если они были упомянуты вскользь.

Также в компании рассматривают возможность создания нейропомощника, который будет интегрирован в виртуальный офис, облегчая решение рабочих задач и предоставляя прогнозы.