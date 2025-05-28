В России
Опубликовано 28 мая 2025, 21:21
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Яндекс выпустил крупнейший набор данных для обучения ИИ-рекомендаций

Датасет Yambda содержит до 5 млрд обезличенных элементов
Российские исследователи из Яндекса разработали и открыли для всех крупный набор данных, предназначенный для обучения рекомендательных систем искусственного интеллекта (ИИ). Этот датасет под названием Yambda построен на основе обезличенных данных «Яндекс музыки» и содержит до 5 миллиардов элементов.
Яндекс выпустил крупнейший набор данных для обучения ИИ-рекомендаций

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Основная задача публикации такого большого и подробного набора данных — ускорить развитие алгоритмов, которые помогают подбирать пользователям подходящий контент в онлайн-сервисах. Ранее существовавшие открытые датасеты были либо слишком малы, либо устарели, что ограничивало возможности ученых и разработчиков.

В состав Yambda входят агрегированные данные о прослушиваниях, лайках, дизлайках, а также некоторые характеристики музыкальных композиций. Все персональные данные пользователей полностью анонимизированы и представлены лишь в виде числовых идентификаторов, чтобы сохранить конфиденциальность.

Для удобства и гибкости работы с датасетом созданы три версии — от 50 миллионов до 5 миллиардов записей. Это позволяет разработчикам выбирать подходящий объем данных в зависимости от задачи и мощности оборудования.