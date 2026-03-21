«Яндекс» выпустил мобильное приложение для замера скорости интернета

Приложение показывает скорость скачивания и загрузки, а также задержку в миллисекундах. На основе этих данных оно подсказывает, например, в каком качестве можно смотреть видео. Кроме того, можно узнать IP-адрес, версию браузера и разрешение экрана. Доступны светлая и тёмная темы.

В будущем появится расширенный режим для технических специалистов и личные кабинеты провайдеров для отслеживания замеров в зоне покрытия. «Интернетометр» работает на базе CDN-серверов «Яндекса», распределённых по стране. Приложение разработала команда Yandex Infrastructure.

Ежемесячно сервисом пользуются 5,5 миллиона человек, проводя около 18 миллионов замеров.