Яндекс выпустил первую портативную колонку с Алисой — Станцию СтритГаджет работает вне дома и защищён от влаги и пыли
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Станцию можно взять с собой на природу, в поездку или на тренировку. При подключении к мобильному интернету через Wi-Fi она умеет искать информацию, включать музыку, ставить таймеры и выполнять другие команды. При отсутствии интернета устройство работает в режиме Bluetooth — достаточно связать колонку со смартфоном и управлять воспроизведением голосом, например, попросив переключить трек или изменить громкость. Эта функция работает без подключения к сети и является уникальной для портативных колонок.
Мощность устройства — 30 Вт. За звук отвечают два динамика и два пассивных излучателя. Колонка автоматически подстраивает звучание под окружающее пространство — будь то улица или помещение. Режим можно также установить вручную через приложение.
Функция «Играй везде» позволяет синхронизировать воспроизведение сразу на двух колонках, подключённых к одному аккаунту. Это удобно, например, на спортивной площадке или в большом зале.
Автономная работа — до 12 часов. Уровень заряда можно посмотреть в приложении или узнать у Алисы голосом.
Устройство защищено от пыли и воды по стандарту IP67. Колонку можно держать в руке, повесить на рюкзак или поставить рядом. В комплекте идёт съёмный ремешок.
Станция уже доступна в фирменном магазине Яндекса. Через неделю она появится в продаже в федеральных сетях.