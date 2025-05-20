В России
Опубликовано 20 мая 2025, 11:33
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Яндекс выпустил первую портативную колонку с Алисой — Станцию Стрит

Гаджет работает вне дома и защищён от влаги и пыли
В продажу поступила новая умная колонка от Яндекса — Станция Стрит. Это первое портативное устройство с голосовым ассистентом Алисой, которое может работать не только дома, но и на улице. Колонка стоит 14 990 рублей и представлена в чёрном и зелёном цветах.
Яндекс выпустил первую портативную колонку с Алисой — Станцию Стрит

© Яндекс

Станцию можно взять с собой на природу, в поездку или на тренировку. При подключении к мобильному интернету через Wi-Fi она умеет искать информацию, включать музыку, ставить таймеры и выполнять другие команды. При отсутствии интернета устройство работает в режиме Bluetooth — достаточно связать колонку со смартфоном и управлять воспроизведением голосом, например, попросив переключить трек или изменить громкость. Эта функция работает без подключения к сети и является уникальной для портативных колонок.

Мощность устройства — 30 Вт. За звук отвечают два динамика и два пассивных излучателя. Колонка автоматически подстраивает звучание под окружающее пространство — будь то улица или помещение. Режим можно также установить вручную через приложение.

Яндекс выпустил первую портативную колонку с Алисой — Станцию Стрит

© Яндекс

Функция «Играй везде» позволяет синхронизировать воспроизведение сразу на двух колонках, подключённых к одному аккаунту. Это удобно, например, на спортивной площадке или в большом зале.

Автономная работа — до 12 часов. Уровень заряда можно посмотреть в приложении или узнать у Алисы голосом.

Устройство защищено от пыли и воды по стандарту IP67. Колонку можно держать в руке, повесить на рюкзак или поставить рядом. В комплекте идёт съёмный ремешок.

Станция уже доступна в фирменном магазине Яндекса. Через неделю она появится в продаже в федеральных сетях.