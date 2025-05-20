Станцию можно взять с собой на природу, в поездку или на тренировку. При подключении к мобильному интернету через Wi-Fi она умеет искать информацию, включать музыку, ставить таймеры и выполнять другие команды. При отсутствии интернета устройство работает в режиме Bluetooth — достаточно связать колонку со смартфоном и управлять воспроизведением голосом, например, попросив переключить трек или изменить громкость. Эта функция работает без подключения к сети и является уникальной для портативных колонок.

Мощность устройства — 30 Вт. За звук отвечают два динамика и два пассивных излучателя. Колонка автоматически подстраивает звучание под окружающее пространство — будь то улица или помещение. Режим можно также установить вручную через приложение.