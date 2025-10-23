«Яндекс» выпустит 20 тысяч роботов-доставщиков к 2027 году

Первые серийные роботы появятся на улицах в ноябре. Они начнут работу в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах, доставляя заказы для «Яндекс Еды», «Лавки», «Яндекс Доставки» и партнёрских компаний.

Новое поколение устройств функционально превосходит предыдущие модели. Конструкция стала проще, что снизило себестоимость. Роботы получили обновлённую подвеску для повышенной проходимости, более мощный вычислительный блок и новый лидар для детального сканирования окружающего пространства.

Запас хода на одном заряде составляет до 70 километров. Батарея является съёмной, что позволяет заменять её за несколько секунд и минимизировать простой. Устройства способны работать круглосуточно в различных погодных условиях, включая дождь и снегопад.

Ключевым нововведением стал грузовой отсек, разделённый на две независимые секции. Это позволяет доставлять два заказа в течение одного рейса.