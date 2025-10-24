Яндекс выяснил, кто чаще грубит нейросети Алисе

Яндекс выяснил, кто чаще грубит нейросети АлисеЖенщины и старшее поколение оказались вежливее всех
© Яндекс
Исследование показало, что мужчины ведут себя менее вежливо, чем женщины. Женщины примерно на 20% чаще используют приветствия, благодарности и прощания, а также на четверть чаще обращаются к помощнику по имени.
Наиболее учтивыми оказались пользователи старше 55 лет — в 7% их сообщений встречаются вежливые слова и обращения. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет используют подобные формулировки почти в три раза реже.
По мере общения с нейросетью пользователи становятся более сухими: на первых порах они часто говорят «привет», «спасибо» или «пока», но спустя полгода делают это почти вдвое реже.
Похожая тенденция наблюдается и с обращением по имени — в первый день общения имя «Алиса» звучит в каждом десятом сообщении, однако со временем пользователи переходят сразу к командам.
Географически самыми вежливыми оказались жители Ростова-на-Дону, которые чаще других используют слова учтивости. На втором месте — Краснодар, на третьем — Новосибирск. Реже всего проявляют уважение в речи красноярцы, самарцы и москвичи.
Интересно, что доля сообщений с грубостью в первый день общения с Алисой составляет около 2%. Пользователи нередко используют нецензурные выражения или шутят в грубой форме, не всегда обращаясь к нейросети напрямую.