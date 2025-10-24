Яндекс выяснил, кто чаще грубит нейросети Алисе

Исследование показало, что мужчины ведут себя менее вежливо, чем женщины. Женщины примерно на 20% чаще используют приветствия, благодарности и прощания, а также на четверть чаще обращаются к помощнику по имени.

Наиболее учтивыми оказались пользователи старше 55 лет — в 7% их сообщений встречаются вежливые слова и обращения. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет используют подобные формулировки почти в три раза реже.

По мере общения с нейросетью пользователи становятся более сухими: на первых порах они часто говорят «привет», «спасибо» или «пока», но спустя полгода делают это почти вдвое реже.