Яндекс занял 90% рынка умных устройств в России

Масюк сообщил, что «Яндекс» уже продал около 7 млн умных колонок, и интерес к этим устройствам растет, а выручка от продажи умных устройств увеличилась на 70% по сравнению с предыдущим годом. Он подчеркнул планы компании по расширению своей доли на рынке, ориентируясь на примерно 50 млн домохозяйств в России, из которых только 15% в настоящее время имеют свои умные колонки.

Помимо них, «Яндекс» недавно выпустил умные телевизоры, надеясь повторить успех своих колонок. Масюк подчеркнул, что умные телевизоры могут стать полноценной заменой телефонам, позволяя пользователям выполнять различные задачи на большом экране, управляемые голосовыми командами.