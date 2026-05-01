В России
Опубликовано 01 мая 2026, 05:58
1 мин.

«Яндекс» запатентовал технологию безопасного управления облаками в разных регионах

Новый подход сочетает изоляцию данных и удобство администрирования
«Яндекса» получил патент на технологию администрирования мультирегиональных облаков. Разработка позволяет соблюдать местные законы о хранении данных и снижать риски киберинцидентов, пишет ТАСС.
«Яндекс» запатентовал технологию безопасного управления облаками в разных регионах

Современные облачные платформы умеют размещать ресурсы в разных географических зонах. Но архитектура обычно строится либо на единой организации для всех регионов, либо на полностью изолированных облаках. Специалисты безопасности Yandex Cloud нашли компромисс. Новая архитектура сохраняет независимость регионов и при этом дает пользователям возможность бесшовно переключаться между ними. Такой подход уже применяется между регионами России и Казахстана, отметили в компании.

По словам директора по информационной безопасности Yandex Cloud Евгения Сидорова, приоритет команды — безопасность данных при любых обстоятельствах. Новая технология учитывает все требования к надежности. Компании смогут управлять региональными ресурсами удобно, не жертвуя изоляцией.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
