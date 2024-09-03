Яндекс запретил продавать подписку Плюс ниже официальной цены на Wildberries и Ozon

Сейчас подписки «Яндекс Плюс» больше не продаются на Wildberries, а на Ozon и в крупных интернет-магазинах, таких как DNS, «М.Видео» и «Эльдорадо», цены соответствуют официальным тарифам «Яндекса»: 399 рублей за месяц, 1190 рублей за три месяца, 2290 рублей за полгода и 2990 рублей за год. Более выгодных предложений на маркетплейсах больше нет. Также, недавно стоимость годовой подписки Яндекс Плюс стала 3490 рублей.

Ранее подписку можно было купить дешевле 1000 рублей за год, с возможностью делиться ею с тремя членами семьи.