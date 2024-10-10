Яндекс запустил новое мобильное приложение для Алисы

Основная функция нового приложения — возможность работать с текстовыми и голосовыми запросами. Оно сохраняет историю диалогов, что позволяет пользователям быстро находить предыдущие беседы. Также в приложении реализована генерация изображений, доступная до 5 бесплатных запросов в день, а пользователи опции Про могут пользоваться этой функцией без ограничений.

Улучшенные возможности Алисы Про обеспечивают более полные и структурированные ответы, что делает общение более информативным. В будущем виртуальный ассистент получит зрение, благодаря чему сможет распознавать и анализировать объекты через камеру смартфона. Кроме того, появится долгосрочная память, позволяющая запоминать контекст диалогов, и возможность перебивания, чтобы пользователи могли менять тему разговора без необходимости ждать окончания ответа.