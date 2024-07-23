«Яндекс» запустил практическую аспирантуру по ИИ с реальными задачами

Опубликовано 23 июля 2024, 17:39
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«Яндекс» запустил практическую аспирантуру по ИИ с реальными задачамиПервый набор студентов ожидается в сентябре
«Яндекс» запустил программы аспирантуры по искусственному интеллекту (ИИ) с акцентом на практическое применение. Первый набор студентов ожидается в сентябре. В рамках программы аспиранты будут решать реальные задачи, такие как улучшение и дообучение языковых моделей YandexGPT и других.
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В компании сообщили, что для поступления необходимо пройти вступительные экзамены в своем вузе и собеседования с проектными руководителями «Яндекса». Первые партнерские вузы — НИУ ВШЭ и ИТМО. В будущем компания планирует расширить число партнеров.
Программа включает теоретические исследования, но основной акцент сделан на практику. Студенты будут работать над реальными продуктами, получат доступ к технологиям Yandex Cloud и разработкам в области робототехники. Они будут заниматься улучшением языковых моделей, повышением безопасности автономного транспорта и применением ИИ в различных областях.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева