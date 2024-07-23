«Яндекс» запустил практическую аспирантуру по ИИ с реальными задачами

В компании сообщили, что для поступления необходимо пройти вступительные экзамены в своем вузе и собеседования с проектными руководителями «Яндекса». Первые партнерские вузы — НИУ ВШЭ и ИТМО. В будущем компания планирует расширить число партнеров.

Программа включает теоретические исследования, но основной акцент сделан на практику. Студенты будут работать над реальными продуктами, получат доступ к технологиям Yandex Cloud и разработкам в области робототехники. Они будут заниматься улучшением языковых моделей, повышением безопасности автономного транспорта и применением ИИ в различных областях.