Яндекс запустил сервис доставки лекарств из аптек

Опубликовано 21 августа 2025, 16:201 мин.
Яндекс запустил сервис доставки лекарств из аптекЗаказ можно получить за 20 минут или забрать самостоятельно
Яндекс представил новый сервис «Яндекс Аптеки», позволяющий заказывать лекарства и медицинские товары с доставкой или самовывозом. Услуга доступна в приложении Яндекс Go и на отдельном сайте.
© Яндекс
Каталог включает 70 тысяч препаратов из различных аптек. Пользователи могут сравнивать цены, проверять наличие и оформлять заказ. Доставка курьером занимает 15−20 минут, а для рецептурных лекарств предусмотрен самовывоз.
Осенью появится функция предзаказа отсутствующих товаров. Их доставят в выбранную аптеку в течение 1−2 дней с уведомлением о готовности. Сервис работает в более чем 200 городах России.
Запуск связан с ростом спроса на аптечные товары в сервисах Яндекс. Во втором квартале 2025 года число заказов увеличилось на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Товарооборот вырос на 98%.