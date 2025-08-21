Яндекс запустил сервис доставки лекарств из аптек

Каталог включает 70 тысяч препаратов из различных аптек. Пользователи могут сравнивать цены, проверять наличие и оформлять заказ. Доставка курьером занимает 15−20 минут, а для рецептурных лекарств предусмотрен самовывоз.

Осенью появится функция предзаказа отсутствующих товаров. Их доставят в выбранную аптеку в течение 1−2 дней с уведомлением о готовности. Сервис работает в более чем 200 городах России.

Запуск связан с ростом спроса на аптечные товары в сервисах Яндекс. Во втором квартале 2025 года число заказов увеличилось на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Товарооборот вырос на 98%.