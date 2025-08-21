В России
Опубликовано 21 августа 2025, 16:20
1 мин.

Яндекс запустил сервис доставки лекарств из аптек

Заказ можно получить за 20 минут или забрать самостоятельно
Яндекс представил новый сервис «Яндекс Аптеки», позволяющий заказывать лекарства и медицинские товары с доставкой или самовывозом. Услуга доступна в приложении Яндекс Go и на отдельном сайте.
Яндекс запустил сервис доставки лекарств из аптек

© Яндекс

Каталог включает 70 тысяч препаратов из различных аптек. Пользователи могут сравнивать цены, проверять наличие и оформлять заказ. Доставка курьером занимает 15−20 минут, а для рецептурных лекарств предусмотрен самовывоз.

Осенью появится функция предзаказа отсутствующих товаров. Их доставят в выбранную аптеку в течение 1−2 дней с уведомлением о готовности. Сервис работает в более чем 200 городах России.

Запуск связан с ростом спроса на аптечные товары в сервисах Яндекс. Во втором квартале 2025 года число заказов увеличилось на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Товарооборот вырос на 98%.

Источник:Яндекс
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#Яндекс