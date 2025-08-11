Яндекс запустит подготовку школьников к олимпиадам по ИИ

Кружок по искусственному интеллекту создан совместно с факультетом компьютерных наук НИУ ВШЭ. Школьники 8−11 классов будут изучать Python, анализ данных и основы машинного обучения. Программа поможет подготовиться к новому профилю Всероссийской олимпиады по информатике.

Математический кружок примет учеников 5−11 классов. В программе — углублённое изучение алгебры, геометрии и комбинаторики. Участники смогут попробовать силы в математических боях, где нужно не только решать задачи, но и защищать свои решения.

Кружок по программированию, работающий уже два года, предлагает программы для разных уровней подготовки — от новичков до финалистов всероссийских олимпиад. Занятия ведут опытные тренеры и победители международных соревнований.

Для поступления необходимо подать заявку и выполнить тестовое задание. Приём на математическое направление открыт до 3 сентября, на ИИ — до 30 сентября. Занятия начнутся осенью и продлятся до мая.