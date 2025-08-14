Яндекса запустит образовательную программу по ИИ для научных исследований

Программа поможет учёным освоить современные ИИ-инструменты для исследований. Согласно данным Oxford University Press, три четверти учёных уже используют технологии искусственного интеллекта в своей работе — для анализа данных, моделирования материалов и разработки препаратов.

Участники изучат основы машинного обучения и генеративных моделей, а также применят знания в реальных научных проектах. Каждого студента будут курировать два ментора — от ШАДа и из его предметной области.

Приём заявок продлится до 10 сентября. Для поступления необходимо пройти экзамен и собеседование. Кандидаты должны вести исследовательскую деятельность и быть готовыми внедрять ИИ-технологии в свою работу. Обучение полностью бесплатное.