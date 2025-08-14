Яндекса запустит образовательную программу по ИИ для научных исследований

Опубликовано 14 августа 2025, 15:161 мин.
Яндекса запустит образовательную программу по ИИ для научных исследованийБесплатное обучение для естественнонаучных специалистов
Школа анализа данных Яндекса запускает новую образовательную программу «Искусственный интеллект в естественно-научных исследованиях». Двухгодичный курс предназначен для магистрантов, аспирантов и научных сотрудников в области физики, химии, биологии, медицины и других дисциплин.
Программа поможет учёным освоить современные ИИ-инструменты для исследований. Согласно данным Oxford University Press, три четверти учёных уже используют технологии искусственного интеллекта в своей работе — для анализа данных, моделирования материалов и разработки препаратов.
Участники изучат основы машинного обучения и генеративных моделей, а также применят знания в реальных научных проектах. Каждого студента будут курировать два ментора — от ШАДа и из его предметной области.
Приём заявок продлится до 10 сентября. Для поступления необходимо пройти экзамен и собеседование. Кандидаты должны вести исследовательскую деятельность и быть готовыми внедрять ИИ-технологии в свою работу. Обучение полностью бесплатное.