Yandex Cloud запустил новый сервис для обработки видео

Cloud Video поддерживает все популярные форматы видеофайлов и позволяет пользователям управлять доступом к контенту, включая возможность предоставления видео только для корпоративного использования. Также сервис предоставляет функции перевода в режиме реального времени и автоматически генерируемых субтитров.

В данный момент сервис доступен бесплатно в рамках технического тестирования и предоставляется ограниченному числу пользователей по запросу. По словам CPO Yandex Cloud Григория Атрепьева, Cloud Video обеспечит высокое качество видеоинфраструктуры и интеграцию с другими сервисами платформы.