Yandex Cloud запустил новый сервис для обработки видео

Опубликовано 21 августа 2024, 16:09
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Yandex Cloud запустил новый сервис для обработки видеоCloud Video
Облачная платформа Yandex Cloud представила новый сервис Cloud Video, предназначенный для хранения, обработки и трансляции видео. С помощью этого инструмента компании смогут внедрять обзоры и отзывы о продуктах на свои сайты, размещать образовательный контент на платформах для электронного обучения и проводить онлайн-трансляции для огромной аудитории с минимальной задержкой.
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Cloud Video поддерживает все популярные форматы видеофайлов и позволяет пользователям управлять доступом к контенту, включая возможность предоставления видео только для корпоративного использования. Также сервис предоставляет функции перевода в режиме реального времени и автоматически генерируемых субтитров.
В данный момент сервис доступен бесплатно в рамках технического тестирования и предоставляется ограниченному числу пользователей по запросу. По словам CPO Yandex Cloud Григория Атрепьева, Cloud Video обеспечит высокое качество видеоинфраструктуры и интеграцию с другими сервисами платформы.