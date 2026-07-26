В России
Опубликовано 26 июля 2026, 14:14
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Янтарный комбинат Ростеха модернизировал процесс прессования

Новая технология дает до 100 кг заготовок в месяц
Калининградский янтарный комбинат, входящий в госкорпорацию Рстех, модернизировал технологию прессования янтаря-сырца. Новый процесс позволяет использовать мелкие фракции камня и смешивать разные оттенки материала для создания крупных заготовок.
Янтарный комбинат Ростеха модернизировал процесс прессования

© Ferra.ru

В производстве применяют прессование при высокой температуре и давлении. За 6,5 часа из фрагментов янтаря получают заготовку в форме диска диаметром 23 см и шириной 3,5 см.

Специалисты изменили алгоритм управления температурой и давлением: вместо плавного изменения параметры теперь регулируются ступенчато и автоматически. Это позволило увеличить производительность на 20%, а объем выпуска прессованных заготовок достиг 100 кг в месяц.

Технология также помогла сократить количество заготовок с микротрещинами и порами, возникающими из-за воздуха внутри янтаря.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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