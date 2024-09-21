Ярославль и Санкт-Петербург будут сотрудничать в сфере беспилотной авиации

Опубликовано 21 сентября 2024, 10:171 мин.
Ярославль и Санкт-Петербург будут сотрудничать в сфере беспилотной авиацииБыло подписано соглашение
Научно-производственный центр беспилотных авиасистем (НПЦ БАС) Ярославской области и Технопарк Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве в области беспилотных технологий. Подписание произошло в ходе визита ярославских представителей в Петербург, где стороны обсудили стратегическое развитие центра и определили приоритетные задачи.
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Генеральный директор Технопарка Олег Якимов отметил, что цель сотрудничества — расширение резидентуры и повышение эффективности работы компаний, способствующих развитию отрасли. На данный момент в НПЦ БАС функционирует 42 компании, занимающиеся разработкой беспилотных летательных аппаратов и их компонентов.
Иван Долгов, генеральный директор НПЦ БАС, подчеркнул важность кооперации между резидентами, отметив, что сотрудничество с Технопарком позволит использовать уже существующую инфраструктуру и опыт. Это поможет ускорить развитие инновационных решений в сфере беспилотных авиационных систем, что крайне актуально в современных условиях.