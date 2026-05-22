Ярославская область внедрит ИИ в ЖКХ, транспорт и стройку

Опубликовано 22 мая 2026, 17:56
Ярославская область внедрит ИИ в ЖКХ, транспорт и стройкуСистемы от NtechLab
Ярославская область и компания NtechLab, технологический партнер Ростеха, заключили соглашение о сотрудничестве на конференции ЦИПР-2026. Документ подписали министр цифрового развития региона Максим Бартыков и гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук. Стороны планируют внедрять видеоаналитику на основе искусственного интеллекта (ИИ) в ЖКХ, строительство, транспортную и городскую инфраструктуру.
По словам Паламарчука, ИИ-продукты становятся повседневными помощниками. NtechLab предлагает системы для безопасности, поиска людей, а также специализированные решения для транспорта и ЖКХ. Мксим Бартыков отметил, что камеры смогут фиксировать переполненные контейнеры или скопление людей на остановках, автоматически направляя запросы диспетчерам.
Решения NtechLab уже используются в области для обеспечения безопасности. С 2025 года проходят испытания системы мониторинга контейнерных площадок.
