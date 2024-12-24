Ярославские ученые разработали игру для обучения юристов

Руководитель проекта, доцент кафедры трудового и финансового права Дмитрий Смирнов, рассказал, что игра помогает студентам не только изучать основы трудового законодательства, но и решать практические задачи. В отличие от традиционных методов обучения, эта игра позволяет студентам магистратуры на занятиях активно вовлекаться в процесс и быстро получать обратную связь от преподавателей.

Игра относится к жанру tycoon — экономическая стратегия, в которой игроки выступают в роли руководителей бизнеса. Однако, в отличие от большинства подобных игр, нацеленность здесь сделана на образование, а не на развлечение. Проект объединяет элементы психологии, права и компьютерных технологий, предоставляя студентам инструменты для формирования собственных стратегий в области трудовых отношений и расчета зарплат.

Программа уже прошла апробацию в учебном процессе и показала высокую эффективность.