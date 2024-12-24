В России
Опубликовано 24 декабря 2024, 21:27
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Ярославские ученые разработали игру для обучения юристов

Программа поможет студентам развивать практические навыки
Ученые Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова создали компьютерную игру, предназначенную для обучения будущих юристов навыкам управления системой оплаты труда в организациях. Программа уже зарегистрирована в Роспатенте и будет использоваться в образовательном процессе.
Ярославские ученые разработали игру для обучения юристов

© Ferra.ru

Руководитель проекта, доцент кафедры трудового и финансового права Дмитрий Смирнов, рассказал, что игра помогает студентам не только изучать основы трудового законодательства, но и решать практические задачи. В отличие от традиционных методов обучения, эта игра позволяет студентам магистратуры на занятиях активно вовлекаться в процесс и быстро получать обратную связь от преподавателей.

Игра относится к жанру tycoon — экономическая стратегия, в которой игроки выступают в роли руководителей бизнеса. Однако, в отличие от большинства подобных игр, нацеленность здесь сделана на образование, а не на развлечение. Проект объединяет элементы психологии, права и компьютерных технологий, предоставляя студентам инструменты для формирования собственных стратегий в области трудовых отношений и расчета зарплат.

Программа уже прошла апробацию в учебном процессе и показала высокую эффективность.