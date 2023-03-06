YouTube удалил канал российских пранкеров Лексуса и Вована

Несмотря на объяснение YouTube, пранкеры считают, что их заблокировали по политическим соображениям.

В прошлом году российские пранкеры от лица Макрона позвонили президенту Польши Анджею Дуде. Вована и Лексуса подозревают в работе на ФСБ России, но блогеры это отрицают.