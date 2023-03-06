В России
08:49, 06 марта 2023
1 мин.

YouTube удалил канал российских пранкеров Лексуса и Вована

За нарушение правил сообщества

Российские пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) сообщили, что YouTube удалил их канал. Площадка объяснила это нарушением правил сообщества.

YouTube удалил канал российских пранкеров Лексуса и Вована

Фото: Unsplash

Несмотря на объяснение YouTube, пранкеры считают, что их заблокировали по политическим соображениям.

В прошлом году российские пранкеры от лица Макрона позвонили президенту Польши Анджею Дуде. Вована и Лексуса подозревают в работе на ФСБ России, но блогеры это отрицают.

Источник:РБК
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