Югра будет системно внедрять ИИ в образование

Регион уже располагает собственной информационной системой для образовательной сферы, которая учитывает особенности территории, включая удаленные населенные пункты и условия жизни коренных малочисленных народов Севера, отметила Майер.

ИИ планируют применять для настройки индивидуальных образовательных маршрутов, анализа темпа обучения школьников и подбора материалов для учителей. Также технологии могут помочь с подготовкой отчетов, развитием дистанционного обучения и прогнозированием потребности в педагогических кадрах.