Югра будет системно внедрять ИИ в образование

Опубликовано 19 июня 2026, 16:271 мин.
Югра будет системно внедрять ИИ в образованиеИИ адаптирует обучение и снизит нагрузку
Заместитель губернатора Югры Елена Майер сообщила, что регион намерен перейти к системному использованию искусственного интеллекта (ИИ) в образовательной сфере. Новые технологии планируют применять для персонализации обучения, поддержки педагогов и прогнозирования кадровых потребностей, пишет ТАСС.
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Регион уже располагает собственной информационной системой для образовательной сферы, которая учитывает особенности территории, включая удаленные населенные пункты и условия жизни коренных малочисленных народов Севера, отметила Майер.
ИИ планируют применять для настройки индивидуальных образовательных маршрутов, анализа темпа обучения школьников и подбора материалов для учителей. Также технологии могут помочь с подготовкой отчетов, развитием дистанционного обучения и прогнозированием потребности в педагогических кадрах.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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