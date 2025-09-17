В России
Югра импортозаместила 90% оборудования для нефтегазовой отрасли

Переход на отечественные технологии и ПО почти завершён
Предприятия нефтегазовой отрасли в Ханты-Мансийском автономном округе добились значительного прогресса в импортозамещении. Доля российского оборудования и программного обеспечения увеличилась с 50% до 90%, как сообщил губернатор региона Руслан Кухарук на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени.
Югра, являющаяся одним из ключевых нефтедобывающих регионов России, активно внедряет отечественные цифровые решения. Особенно отмечаются разработки компании «Газпром нефть», способствовавшие технологическому переходу.

Для стимулирования разработки новых месторождений, включая низкорентабельные, в регионе введены налоговые льготы. На пять лет полностью отменён налог на имущество для вновь вводимых месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.

Эти меры направлены на поддержку нефтедобывающей отрасли, которая формирует более 70% бюджета автономного округа.