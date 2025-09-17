Югра импортозаместила 90% оборудования для нефтегазовой отрасли

Югра, являющаяся одним из ключевых нефтедобывающих регионов России, активно внедряет отечественные цифровые решения. Особенно отмечаются разработки компании «Газпром нефть», способствовавшие технологическому переходу.

Для стимулирования разработки новых месторождений, включая низкорентабельные, в регионе введены налоговые льготы. На пять лет полностью отменён налог на имущество для вновь вводимых месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.

Эти меры направлены на поддержку нефтедобывающей отрасли, которая формирует более 70% бюджета автономного округа.